Плющенко отказался отвечать на вопрос о Костылевой: «Не комментирую пока»

Евгений Плющенко отказался отвечать на вопрос о Елене Костылевой.

Сегодня Плющенко принял участие в хоккейном гала-матче с участием звезд спорта и шоу-бизнеса, организованный в рамках детско‑юношеского хоккейного турнира Александра Овечкина Ovi Cup.

– Александр Овечкин спорил с вашим сыном на тройной аксель. Как он, проверял? Получилось – не получилось?

– С Сашей мы встречаемся, как всегда. Обязательно заедут к нам домой, мы пообщаемся и покажем, что мы сделали.

– Придется спросить про Лену Костылеву. Она не выступает на контрольных прокатах...

– Не комментирую пока. Хоккейный матч, – сказал Плющенко.