Произвольная программа Федотова поставлена под песни Depeche Mode и Tears for Fears
Стала известна музыка для новой произвольной программы Арсения Федотова.
Фигурист будет выступать под композиции «Shout» группы Tears for Fears и «Personal Jesus» Depeche Mode.
Постановщиками программы являются Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Видео постановки опубликовано в канале команды Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости