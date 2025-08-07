Произвольная программа Федотова поставлена под песни Depeche Mode и Tears for Fears

Стала известна музыка для новой произвольной программы Арсения Федотова.

Фигурист будет выступать под композиции «Shout» группы Tears for Fears и «Personal Jesus» Depeche Mode.

Постановщиками программы являются Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Видео постановки опубликовано в канале команды Тутберидзе.