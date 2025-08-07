Александр Энберт о Трусовой и Игнатове: «Я рад за них. Рождение ребенка – большое счастье»
Александр Энберт поздравил Александру Трусову и Макара Игнатова с рождением ребенка.
«Я рад за Александру и Макара. Рождение ребенка – большое счастье! Ребята к этому стремились и на это настраивались.
Это очень волнующее и приятное событие. Хочется пожелать по возможности отдохнуть, набраться сил и заняться родительством», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
