Александр Энберт о Трусовой и Игнатове: «Я рад за них. Рождение ребенка – большое счастье»

Александр Энберт поздравил Александру Трусову и Макара Игнатова с рождением ребенка.

«Я рад за Александру и Макара . Рождение ребенка – большое счастье! Ребята к этому стремились и на это настраивались.

Это очень волнующее и приятное событие. Хочется пожелать по возможности отдохнуть, набраться сил и заняться родительством», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.