Галлямов исполнил тройной сальхов на тренировке: «Первый за полгода, полет нормальный»

Фигурист Александр Галлямов исполнил тройной сальхов впервые после травмы.

Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение лодыжки на турнире «Открытие Байкала», который проходил в конце февраля – начале марта.

В начале июня он возобновил тренировки на льду.

«Первый за полгода, полет нормальный», – написал Галлямов в сторис, опубликовав видео с исполнением тройного сальхова на тренировке.