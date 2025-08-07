Галлямов исполнил тройной сальхов на тренировке: «Первый за полгода, полет нормальный»
Фигурист Александр Галлямов исполнил тройной сальхов впервые после травмы.
Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение лодыжки на турнире «Открытие Байкала», который проходил в конце февраля – начале марта.
В начале июня он возобновил тренировки на льду.
«Первый за полгода, полет нормальный», – написал Галлямов в сторис, опубликовав видео с исполнением тройного сальхова на тренировке.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Александра Галлямова
