Александр Галлямов: «У Pharaoh очень классные лирические треки, и если их немножко оптимизировать под фигурное катание, выйдет неплохо»

Александр Галлямов назвал рэпера, чьи треки можно оптимизировать для фигуристов.

– Какую бы песню выбрал для такого [показательного] выступления неформального?

– Ну, учитывая то, что я слушаю рэп... Но он не для фигурного катания. Тяжело найти, не знаю.

Есть, конечно, треки, которые можно классно подобрать, но опять же, мой вкус не очень подходит для фигурки.

– Топ-3 любимых русских рэп-исполнителя?

– Ну, давай: Pharaoh, Yanix... так, давайте третьего – вот сейчас послушал Friendly Thug, новый альбом. Не сразу послушал, потому что они в один день с Фарой дропнули альбомы – и я только, наверное, через месяц стал его альбом слушать. И довольно-таки понравился, много треков добавил себе.

– Как думаешь, Pharaoh смог бы в фигурку?

– Да, у него очень классные лирические треки, и если их немножко оптимизировать под фигурное катание, то есть именно переделать бит... Хотя можно просто взять, вырезать его голос и под другой бит накинуть, и я думаю, тоже неплохо выйдет», – сказал чемпион мира в парном катании Галлямов .