Тутберидзе участвует в съемках третьего сезона шоу «Большие девочки»
Этери Тутберидзе снимается в третьем сезоне шоу «Большие девочки».
Реалити-шоу выходит на канале «Пятница». В нем участницы проходят физические и психологические испытания, чтобы похудеть.
Тутберидзе в проекте играет роль наставника и ведущей. Первый сезон вышел в эфире в феврале 2024 года, второй – в январе 2025-го.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Teamtutberidze
