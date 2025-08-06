Тутберидзе участвует в съемках третьего сезона шоу «Большие девочки»

Этери Тутберидзе снимается в третьем сезоне шоу «Большие девочки».

Реалити-шоу выходит на канале «Пятница». В нем участницы проходят физические и психологические испытания, чтобы похудеть.

Тутберидзе в проекте играет роль наставника и ведущей. Первый сезон вышел в эфире в феврале 2024 года, второй – в январе 2025-го.