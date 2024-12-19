Телеканал «Пятница!» анонсировал второй сезон шоу «Большие девочки». В нем снова приняла участие Этери Тутберидзе
На телеканале «Пятница» выйдет второй сезон реалити-шоу с Этери Тутберидзе.
Шоу «Большие девочки» начнет выходить в эфир с 16 января. Участницы проекта пытаются сбросить вес, для чего проходят различные испытания. Победительница получает денежный приз.
В первом сезоне Тутберидзе была наставником участниц.
«Ну все, красотка стоит». Премьера Тутберидзе-ведущей в шоу про лишний вес
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Большие девочки»
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