Телеканал «Пятница!» анонсировал второй сезон шоу «Большие девочки». В нем снова приняла участие Этери Тутберидзе

На телеканале «Пятница» выйдет второй сезон реалити-шоу с Этери Тутберидзе.

Шоу «Большие девочки» начнет выходить в эфир с 16 января. Участницы проекта пытаются сбросить вес, для чего проходят различные испытания. Победительница получает денежный приз. В первом сезоне Тутберидзе была наставником участниц. «Ну все, красотка стоит». Премьера Тутберидзе-ведущей в шоу про лишний вес