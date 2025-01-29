Телеведущий Кирилл Кошарин рассказал об опыте работы с Этери Тутберидзе.

Кошарин и Тутберидзе второй сезон являются ведущими шоу о похудение «Большие девочки» на канале «Пятница».

— Мы здорово в тандеме поработали. Внутренней конкуренции тренеров не было, Этери Георгиевна — человек, который для нашей страны такое число олимпийских чемпионов воспитал! Она нам показывала, кто здесь мама... Думаю, в первом сезоне все получилось классно: она проверила все свои наработки, мы тоже опыт получили. Во втором сезоне все пошло еще проще.

Девчонки живут в отдельном доме, у каждого из нас, наставников, есть определенные дни, в которые мы к ним приезжаем. И мы контролируем тренировочный процесс. Есть также врач и психолог, которые руководят всем процессом.

— Как вам вообще Тутберидзе? В фигурном катании про нее полно баек.

— Этери Георгиевна — очень крутой человек. Я ей и сам говорил о впечатлениях: «На вас посмотришь — вы Снежная королева. Но на деле это не так». Я с ней отработал почти год съемок и могу уверить, что она невероятно добрый и отзывчивый человек. Да, иногда по-отцовски может и спустить с небес на землю. Но пива я бы с ней попил однозначно!

— Главный урок от нее?

— Важность дисциплины и самоконтроля. Без какой-либо цели вы ничего в жизни не добьетесь. Девочки ее побаивались, да и я тоже, но она всегда настроена на результат, — сказал Кошарин.