Алиса Двоеглазова: «Тутберидзе – очень мудрый человек. Она прекрасно знает, когда нужно поддержать, а когда – подогнать»

Фигуристка Алиса Двоеглазова назвала тренера Этери Тутберидзе мудрым человеком.

– Мечты об Олимпиаде у вас присутствуют?

– Конечно! Для любого спортсмена просто выступить на таких важных стартах – не говорю о победе, даже просто выступить – это уже что-то невероятное. Но на данный момент мы нарабатываем свое мастерство и показываем, что умеем, здесь. Мы уже как-то даже привыкли, что международных соревнований пока нет. Нас очень хорошо поддерживает федерация, так что проблем в этом отношении сейчас даже нет.

– Этери Георгиевна в этом плане вас как-то мотивирует?

– Мы с ней эту ситуацию, если честно, даже не обсуждали. Вообще Этери Георгиевна очень мудрый человек, она прекрасно знает, когда нужно поддержать, а когда – подогнать.

– Мне лично было очень удивительно увидеть ее в роли ведущей...

– О, она такая красивая! Я смотрела шоу с Этери Георгиевной, недавно был анонс нового сезона. Мне кажется, ей самой это нравится – все же это развитие в новой для себя роли. И мне очень нравится, как она в ней смотрится.

– Этери Георгиевна на экране отличается от Этери Георгиевны, которую вы видите на льду в тренировочном процессе?

– Я бы не сказала, что отличается. Просто Этери Георгиевна всегда говорит, как есть. И это всякий раз абсолютно по делу, – сказала Двоеглазова .