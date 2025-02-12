10

Алиса Двоеглазова: «Тутберидзе – очень мудрый человек. Она прекрасно знает, когда нужно поддержать, а когда – подогнать»

Фигуристка Алиса Двоеглазова назвала тренера Этери Тутберидзе мудрым человеком.

– Мечты об Олимпиаде у вас присутствуют?

– Конечно! Для любого спортсмена просто выступить на таких важных стартах – не говорю о победе, даже просто выступить – это уже что-то невероятное. Но на данный момент мы нарабатываем свое мастерство и показываем, что умеем, здесь. Мы уже как-то даже привыкли, что международных соревнований пока нет. Нас очень хорошо поддерживает федерация, так что проблем в этом отношении сейчас даже нет.

– Этери Георгиевна в этом плане вас как-то мотивирует?

– Мы с ней эту ситуацию, если честно, даже не обсуждали. Вообще Этери Георгиевна очень мудрый человек, она прекрасно знает, когда нужно поддержать, а когда – подогнать.

– Мне лично было очень удивительно увидеть ее в роли ведущей...

– О, она такая красивая! Я смотрела шоу с Этери Георгиевной, недавно был анонс нового сезона. Мне кажется, ей самой это нравится – все же это развитие в новой для себя роли. И мне очень нравится, как она в ней смотрится.

– Этери Георгиевна на экране отличается от Этери Георгиевны, которую вы видите на льду в тренировочном процессе?

– Я бы не сказала, что отличается. Просто Этери Георгиевна всегда говорит, как есть. И это всякий раз абсолютно по делу, – сказала Двоеглазова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
телевидение
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Пожалуй, главная победа Плющенко-тренера: 13-летняя Костылева обыграла учениц Тутберидзе и взяла титул
2677 февраля, 17:45
Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян, Бойкова и Козловский выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте
15113 января, 09:18
10 декабря пройдут контрольные прокаты группы Тутберидзе. Стоимость билетов – от 4500 до 5000 рублей
32020 ноября 2024, 09:01
Рекомендуем
Главные новости
Алиса Двоеглазова: «Сейчас мало кто хочет себя «убивать» об огромное количество четверных. В этом плане талант только у Трусовой, она невероятно крутая»
3сегодня, 20:10
Алиса Двоеглазова: «Петросян с ее шикарным катанием была бы лидером и с меньшим количеством ультра-си, но она не понижает планку. Это заслуживает восхищения»
6сегодня, 20:03
Лакерник о допуске фигуристов: «Ряд национальных федераций категорически отрицательно относятся к федерации России»
10сегодня, 19:43
Александр Лакерник: «Соревнования девушек-юниорок во многом интересней, чем соревнования взрослых спортсменок»
5сегодня, 19:34
Лакерник о судействе в фигурном катании: «Договоры» бессмысленны, потому что мы не знаем, как спортсмен прокатается»
21сегодня, 19:26
Сихарулидзе о пропуске финала Гран-при лидерами в танцах на льду: «Не думаю, что это сильно заденет турнир. У нас очень интересная борьба среди молодых пар»
22сегодня, 19:03
Анна Щербакова выступит в шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Кемерове в апреле
67сегодня, 18:01
Татьяна Тарасова: «Винер – гений своего дела. Такой женщине замены просто нет»
9сегодня, 17:24
Александр Плющенко о хейте: «Не обращаю на это внимания. Вообще не интересует такое»
84сегодня, 15:59
Худайбердиеву и Базина не планируют включать в запас на олимпийский отбор. ФФККР рассматривает вариант заявки одного из молодых дуэтов («Р-Спорт»)
231сегодня, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
сегодня, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
9сегодня, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
1сегодня, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
сегодня, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
вчера, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
16вчера, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
4вчера, 07:58
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Рекомендуем