Алиса Двоеглазова: «Тутберидзе – очень мудрый человек. Она прекрасно знает, когда нужно поддержать, а когда – подогнать»
– Мечты об Олимпиаде у вас присутствуют?
– Конечно! Для любого спортсмена просто выступить на таких важных стартах – не говорю о победе, даже просто выступить – это уже что-то невероятное. Но на данный момент мы нарабатываем свое мастерство и показываем, что умеем, здесь. Мы уже как-то даже привыкли, что международных соревнований пока нет. Нас очень хорошо поддерживает федерация, так что проблем в этом отношении сейчас даже нет.
– Этери Георгиевна в этом плане вас как-то мотивирует?
– Мы с ней эту ситуацию, если честно, даже не обсуждали. Вообще Этери Георгиевна очень мудрый человек, она прекрасно знает, когда нужно поддержать, а когда – подогнать.
– Мне лично было очень удивительно увидеть ее в роли ведущей...
– О, она такая красивая! Я смотрела шоу с Этери Георгиевной, недавно был анонс нового сезона. Мне кажется, ей самой это нравится – все же это развитие в новой для себя роли. И мне очень нравится, как она в ней смотрится.
– Этери Георгиевна на экране отличается от Этери Георгиевны, которую вы видите на льду в тренировочном процессе?
– Я бы не сказала, что отличается. Просто Этери Георгиевна всегда говорит, как есть. И это всякий раз абсолютно по делу, – сказала Двоеглазова.
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