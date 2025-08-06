Венгерская судья Балчо отстранена на год за попытку повлиять на результаты турнира Bavarian Open

Венгерская судья отстранена на год за попытку повлиять на турнир Bavarian Open.

Об этом говорится в решении Международного союза конькобежцев (ISU ).

Bavarian Open по фигурному катанию проходил в январе 2025-го. В состав арбитров на соревнованиях юниорских пар входила Каталин Балчо из Венгрии.

Тогда в разговоре с коллегой Балчо упомянула, что венгерскому дуэту нужно набрать минимальную техническую оценку для отбора на чемпионат мира среди юниоров, и спросила, можно ли оказать им поддержку. Однако судья, с которой связалась Балчо, решила сообщить об этой ситуации.

В решении ISU фигуристы не названы, но в юниорском Bavarian Open участвовала только одна пара из Венгрии – это Лили Уилберфорс и Мозес Береи.

Утверждается, что на следующий день после первого разговора Балчо вновь подошла к тому же арбитру и извинилась. Расплакавшись, она сослалась на давление со стороны федерации. Однако позже сама Балчо в письменных показаниях заявила, что федерацию не упоминала.

Венгерская федерация фигурного катания в свою очередь опровергла оказание какого-либо давления на судей.

ISU решил дисквалифицировать Балчо на один год, срок наказания отсчитывается с 1 августа 2025-го.