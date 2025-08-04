87

Камила Валиева о болельщиках: «К любви нельзя привыкнуть»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о любви болельщиков.

– Как быстро ты привыкла к любви людей к тебе? Привыкла ли?

– К любви нельзя привыкнуть. Не знаю, я всегда старалась все делать с любовью. Все, что я делаю, мне безумно приятно, что люди ловят эту любовь и стремятся передать ее мне. Так у нас получается такое зеркало любви, поэтому к этому привыкнуть нельзя.

Поэтому я только рада каждый раз видеть своих болельщиков и безумно им благодарна, что они везде приходят с цветами и подарками, с хорошим настроением, с улыбками, с шариками. Это действительно перезарядка, и дарим друг другу эмоции, – сказала Валиева.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
logoКамила Валиева
женское катание
logoсборная России
