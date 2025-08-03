Камила Валиева: «Я бы очень хотела, чтобы меня запомнили как человека, который старался приносить добро, помогать другим и, главное, не боялся действовать»

Камила Валиева рассказала, каким человеком она хотела бы запомниться.

Фигуристка посетила презентацию проекта «Корпорация добра» благотворительной программы ДоброFON.

«Я бы очень хотела, чтобы меня запомнили как человека, который старался приносить добро, помогать другим и, самое главное, не боялся действовать. Чтобы какие-то мои поступки вдохновляли людей тоже заботиться друг о друге и проявлять каждый день маленькую доброту.

Если каждый день делать какие-то акты доброты, можно действительно увидеть большое будущее», – цитирует Валиеву Sport24.

Также фигуристка отметила, что ничего не поменяла бы в жизни, будь у нее такая возможность.

«Ничего бы не меняла в жизни, все события составляют тебя сегодня. Какой ты есть сегодня – это события, которые произошли с тобой. Если что-то менять, уже не будет того человека. Главное, что ты делаешь дальше», – приводит слова Валиевой «Р-Спорт».