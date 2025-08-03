Валиева рассказала, какой совет ей дал актер Бурунов: «Расслабься и работай». И это работает»

Актер Сергей Бурунов дал совет фигуристке Камиле Валиевой.

Об этом сама 19-летняя спортсменка рассказала после совместной работы с Буруновым над благотворительным проектом.

«Расслабься и работай». И это работает», – сказала Валиева на презентации проекта.

Также в ответ на вопрос, чьим коллегой фигуристка хотела бы стать в кино, она показала фотографию с Буруновым.