Тарасова о школе Загитовой: «Обязательно побываю в Казани в этом дворце. Все ледовые шоу приедут туда – и Авербуха, и Навки, и самой Загитовой»
Татьяна Тарасова намерена посетить центр фигурного катания Алины Загитовой.
Спортивный объект будет построен в Казани.
«Поздравляю всех с тем, что в Казани появится центр фигурного катания. Это большое дело. Обязательно побываю в Казани в этом дворце, с удовольствием посмотрю. Все ледовые шоу приедут туда – и Авербуха, и Навки, и самой Загитовой.
Хорошо, что в Татарстане есть такой спортсмен, чьим именем можно назвать каток. Многие специалисты будут приезжать в эту школу фигурного катания, консультировать. Загитова – умница, хочется пожелать ей всего хорошего», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
