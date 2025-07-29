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ISU указал в своем финансовом отчете дело Валиевой среди причин возросших расходов на юристов

ISU указал дело российской фигуристки Камилы Валиевой в своем финансовом отчете.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ за 2024 год.

В нем отмечается, что у организации выросли расходы, не относящиеся к проведению соревнований. Одной из причин названы юридические расходы, связанные с вопросами антидопинга, в частности с делом Валиевой.

Общие траты на юристов по сравнению с 2023-м увеличились более чем вдвое – с 0,5 млн до 1,1 млн франков.

Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за триметазидин. Срок истечет 25 декабря 2025-го.

У мировой фигурки рекордная прибыль. Но там признают: России очень не хватает

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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