Антон Сихарулидзе: «Допускаю, что может случиться утрата доминирования в тех видах, где российские фигуристы всегда побеждали»

Сихарулидзе оценил перспективы российских фигуристов на международной арене.

«Допускаю, что может случиться утрата доминирования в тех видах, где российские фигуристы всегда побеждали.

В таких видах спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание, судейство всегда субъективно. Это не те дисциплины, где все решают голы, очки, секунды.

Если мы вернемся на международные соревнования, то не будем ждать милости от зарубежных судей.

Российские фигуристы должны кататься на порядок лучше соперников. Тогда, как любила говорить Тамара Николаевна Москвина, против лома нет приема», – заявил глава ФФККР Антон Сихарулидзе.