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Журналист Жуков: «Жилина – полноценная гражданка Азербайджана. Гражданство ей присвоили по особому правилу – для талантливых спортсменов»

Журналист Жуков объяснил ситуацию с гражданством Азербайджана у Жилиной.

Федерация фигурного катания на коньках России, а затем и Международный союз конькобежцев (ISU) отказали фигуристке Веронике Жилиной в переходе из России в Азербайджан.

Сегодня генеральный директор ФФККР Александр Коган объяснил причины отказа: «Эта история сопровождалась кучей нарушений и нестыковок. Вероника обеспечивалась всем, что положено членам сборной». 

«По поводу гражданства Вероники Жилиной и комментария Александра Ильича Когана.

Для начала – цитата Александра Ильича: «Мы все видели паспорт зеленого цвета, который Вероника демонстрировала на растиражированном фото. Но это паспорт для поездок за рубеж и получения виз, то есть тревел-документ по трактовке правил ISU, а не подтверждение полноценного гражданства». 

Из этого складывается ощущение, что у Вероники нет гражданства, паспорт ей дали «просто сфоткаться». Однако первое, что бросается в глаза – паспорт Азербайджана и документ, который Ника держит в руках на фото, абсолютно идентичны.

Второе – у Азербайджана нет никаких других документов, кроме паспорта и ID (пластиковой карты). Никаких тревел-документов, как, например, карта поляка в Польше или паспорт негражданина в Латвии, у Азербайджана нет.

Тогда какой же статус у Ники? Насколько мне известно, она – полноценная гражданка Азербайджана. Паспорт ей выдало Министерство внутренних дел после запроса в азербайджанское Министерство молодежи и спорта.

Гражданство ей присвоили по особому правилу – для талантливых спортсменов – и в этом случае ей совершенно не требовалось проживать в стране ни год, ни два, ни три. Ни даже одного дня. Достаточно после одобрения прилететь в Баку и забрать документ.

Более того – на данный момент Ника является гражданкой и Азербайджана, и России. Ей дали исключительное право сохранить оба гражданства до 18-летия. После уже придется выбирать, но сейчас ситуация такова.

Что же касается документов, то единственное, чего сейчас нет у Вероники – того самого ID. Если очень грубо, это документ для внутреннего пользования, но никаких преимуществ над паспортом у него нет. Да и то – после того, как (или если?) Вероника откажется от российского гражданства, этот ID ей вручат. Он уже готов – просто находится в Министерстве внутренних дел до 18-летия.

Но главное – что ID, что паспорт невозможно получить без действительного гражданства Азербайджана. Соответственно аргумент про «тревел-документ» не проходит. А ведь он тут едва ли не ключевой.

Далее – странноватая история и с расходами на Нику. Про это говорила и Татьяна Анатольевна Тарасова, и Александр Ильич. Из этой части интервью получается, что она чуть ли не дочь полка – одели, обули, обогрели и т.д. На самом же деле почти все расходы покрывались ее школой.

А в остальном – Нике в эти 2 года простоя полагалось что-то вроде зарплаты. Суммы серьезные – от 21 до 29 тысяч рублей в месяц. Все это было Никой возвращено. Причем, как я понимаю, по счету, выставленному ФФККР.

В общем, аргументация любопытная, но пока у меня что-то не мэтчится. Если дело в деньгах, то зачем говорить про «тревел-документ»? А если дело в гражданстве, то зачем деньги? А если дело ни в одном из пунктов, тогда почему бы не назвать реальные причины? Будем наблюдать», – написал Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность». 

Почему Жилину не отпустили в Азербайджан? Инструкция по смене сборной в фигурке

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Лапидарность»
женское катание
сборная Азербайджана
logoВероника Жилина
ФФККР
переходы
logoISU
logoсборная России
Александр Коган
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