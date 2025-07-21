Гендиректор ФФККР об отказе в переходе Жилиной: «Эта история сопровождалась кучей нарушений и нестыковок. Вероника обеспечивалась всем, что положено членам сборной»

В ФФККР объяснили, почему отказали Веронике Жилиной перейти в Азербайджан.

Жилиной 17 лет, она победитель финала Гран-при России-2022/23 среди юниорок, ученица академии «Ангелы Плющенко». В мае исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) не одобрил ей смену спортивного гражданства. В июле заявку на переход также отклонил совет Международного союза конькобежцев (ISU).

– Что мешает отпустить фигуристку, которая два сезона не показывала результатов?

– Если говорить грубым языком, то вся эта история сопровождалась кучей нарушений и нестыковок. Все это вкупе и привело к тому, что в переходе Жилиной было отказано и нами, и ISU.

– Давайте начнем с ФФККР. В чем были нестыковки?

– Спортсменка пять сезонов была в сборной команде страны: в резерве или в основном составе – значения не имеет. Она обеспечивалась всем, что положено членам сборной. Мало того, в последние два года она была в списке перспективного резерва, получала дополнительное финансирование. Причем и она, и ее тренер. От федерации были выплаты. И я напомню, что ФФККР практически не имеет государственного финансирования. В основном наши средства – это то, что зарабатывает федерация, плюс деньги от букмекеров, партнеров, спонсоров.

Мы подводили Жилину к сезону, оплачивали ее костюмы, она проходила углубленные медицинские обследования (УМО), как член сборной, и так далее. То есть по факту фигуристка была на достаточном обеспечении, ездила на сборы в Кисловодск, готовилась к сезону. Последнее УМО как член сборной команды страны она проходила в конце декабря 2024 года.

Возникает вопрос – почему на протяжении всего сезона фигуристка несколько раз заявлялась на соревнования, а затем за два-три дня до старта снималась по болезни? Нам, конечно же, предоставлялись справки, и мы раз за разом распределяли ее на этапы Гран-при как члена сборной.

Я где-то услышал формулировку, что она «случайно» вошла в состав сборной, «случайно» зачислена. У нас есть обращение ее тренеров с просьбой поддержать фигуристку, включить ее в сборную. Она была зачислена в сборную не случайно, я еще раз это подчеркиваю. А последний ее договор как члена сборной об оплате до конца сезона-2024/2025 был подписан 13 января 2025 года. Тоже случайно?

– Тем не менее Жилина получила гражданство Азербайджана?

– С этим тоже вопросы. Мы все видели паспорт зеленого цвета, который Вероника демонстрировала на растиражированном фото. Но это паспорт для поездок за рубеж и получения виз, то есть тревел-документ по трактовке правил ISU, а не подтверждение полноценного гражданства.

Кроме того, в ISU была предоставлена справка от коммерческой структуры, что она зарегистрирована и проживает в жилом комплексе в Баку с 2023 года, хотя общеизвестно, что она постоянно проживает в Москве, и этот московский адрес ее проживания был ею указан в договоре с федерацией от 13 января 2025 года, о котором я говорил.

Почитайте закон Азербайджанской Республики о гражданстве, там все ясно сказано, в том числе и о необходимых сроках проживания в Азербайджане. А Вероника была там два раза в жизни. Впервые в Азербайджан она выезжала два раза в 2025 году максимум на сутки-двое.

– Хорошо, переход, мягко говоря, не сложился. Какой может быть дальнейшая судьба спортсменки? Она рвется выступать, что ей делать?

– Прежде всего понять: она наша спортсменка, она российская спортсменка, и она может принимать участие в наших соревнованиях как гражданка России. И никто не будет ей чинить никаких препятствий. Мы всегда на стороне спортсменов, мы всегда их поддерживаем. Если захочет Вероника, ее тренеры – пожалуйста, у них будут все возможности реализовать себя, – ответил гендиректор ФФККР Александр Коган .

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