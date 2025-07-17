Депутат Свищев: «Страна потратила на Жилину миллионы – не хочет ли она их возместить? Ее воспитали, дали знания, экипировку и прочее здесь»
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал 17-летней россиянке в переходе.
Вероника Жилина тренируется в академии Евгения Плющенко. В мае стало известно, что она получила паспорт Азербайджана.
13 мая исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) также не одобрил переход Жилиной. Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2023 года.
«Страной на нее потрачены миллионы – не хочет ли она их возместить? Ее воспитали, дали знания, экипировку и прочее здесь, счет идет на десятки миллионов.
Какая выгода от ее перехода для России? Без согласия нашей федерации перехода быть и не должно», – сказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Свищев.
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