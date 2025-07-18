ISU о переходе Жилиной в Азербайджан: «После тщательного рассмотрения, включая анализ документации, совет принял решение отклонить заявку»

ISU объяснил, как рассматривалась заявка Вероники Жилиной на смену сборной.

Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана и планировала перейти в новую команду, однако ФФККР , а затем и совет ISU отказал Жилиной в переходе.

«ISU получил от Федерации зимних видов спорта Азербайджана разрешение на изменение статуса члена ISU для фигуристки Вероники Жилиной , чтобы она могла представлять Азербайджан на будущих соревнованиях ISU , хотя ранее выступала за Россию.

В соответствии с регламентом ISU вопрос был рассмотрен советом ISU. После тщательного рассмотрения, включая анализ предоставленной документации, совет ISU принял решение отклонить заявку», – сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев.

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