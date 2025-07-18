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ISU о переходе Жилиной в Азербайджан: «После тщательного рассмотрения, включая анализ документации, совет принял решение отклонить заявку»

ISU объяснил, как рассматривалась заявка Вероники Жилиной на смену сборной.

Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана и планировала перейти в новую команду, однако ФФККР, а затем и совет ISU отказал Жилиной в переходе.

«ISU получил от Федерации зимних видов спорта Азербайджана разрешение на изменение статуса члена ISU для фигуристки Вероники Жилиной, чтобы она могла представлять Азербайджан на будущих соревнованиях ISU, хотя ранее выступала за Россию.

В соответствии с регламентом ISU вопрос был рассмотрен советом ISU. После тщательного рассмотрения, включая анализ предоставленной документации, совет ISU принял решение отклонить заявку», – сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев.

Как звезда Плющенко переходила в Азербайджан, но не перешла. Эпопея на 29 месяцев

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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