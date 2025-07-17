Этери Тутберидзе: «Могу быть в гневе – обычно с теми людьми, с которыми работаю. Пункт первый: босс всегда прав. Если босс неправ, смотри пункт первый»

Тутберидзе назвала себя требовательной по отношению к людям, с которыми работает.

– Вас боятся. Я когда шел на интервью, вся редакция желала удачи, чуть ли не святой водой меня окропили.

– Я могу быть в гневе, но обычно с теми людьми, с которыми работаю. Я требовательная. Мы работаем вместе, значит, должна быть дисциплина. Каждый сотрудник должен понимать, что нужно выполнить свою работу.

– А бывает, что вы чувствуете, что перегнули палку – с ученицами или с сотрудниками? Как поступаете, если считаете, что были неправы?

– Конечно, я могу сказать что-то строже, чем нужно было, но не думаю, что прямо-таки перегибаю палку. А вообще, ха-ха, пункт первый: босс всегда прав. Если босс неправ, смотри пункт первый, – сказала тренер Этери Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».