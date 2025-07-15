«Мой собирательный образ хейтеров». Загитова опубликовала фото отрицательного героя из шоу «Ассоль»
Алина Загитова показала, как видит «собирательный образ хейтеров».
Олимпийская чемпионка опубликовала фото отрицательного героя из своего шоу «Ассоль». Существо, изображенное на фото, появляется на льду в середине шоу, когда главная героиня – Ассоль – подвергается буллингу.
«Мой собирательный образ хейтеров», – написала Загитова.
Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Загитовой
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