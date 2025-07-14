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Ксения Гущина: «Хочется добавить четверной сальхов в программу на следующий сезон, но будем смотреть по готовности»

Фигуристка Ксения Гущина рассказала об изучении четверного сальхова.

«Из четверных пробовала только сальхов. Старалась на нем сконцентрироваться, потому что тройной мне легче всего дается из всех прыжков.

Чистых и успешных попыток пока не было, на выезд тоже. Тем не менее очень хочется его добавить в программу на следующий сезон, но будем смотреть по готовности.

Это большой риск. Элемент ультра-си дает бонус и преимущество, если ты исполняешь его чисто, но с падением или недокрутом девочки без четверных могут тебя обкатать.

Но я считаю, что надо идти усложняться, надо пробовать что-то новое и рисковать», – сказала Гущина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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