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  • Гущина о словах Загитовой про нее: «Алина написала мне, извинилась, но я ответила, что никаких претензий нет. Не поняла, почему это так раздули»
24

Гущина о словах Загитовой про нее: «Алина написала мне, извинилась, но я ответила, что никаких претензий нет. Не поняла, почему это так раздули»

Гущина заявила, что ее не обидели слова Загитовой на Кубке Первого канала.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в Челябинске. Она назвала фигуристку Ксению Гущину ленивой во время проката.

«Прокат не получился не из-за травмы. Она была до этого, а на самом турнире, думаю, просто переволновалась, была слишком большая ответственность, сама себя морально задавила. Мне проще кататься одной, знать, что я ответственна только за себя.

С Алиной Загитовой мне было комфортно, максимально дружеская атмосфера в команде, все друг друга поддерживали, вообще не поняла, почему так раздули ее слова про меня.

Сказала и сказала, у всех бывает, вырвалось. Она мне потом написала, извинилась, но я сразу ответила, что у меня никаких претензий нет. Она тоже переживает, болеет за команду, хочет победы. Кто не хочет?» – сказала Гущина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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