Тутберидзе о тренировках дочери в США: «В 16 лет Диана сказала, что не видит в России профессионала, который может научить хорошо кататься»

Тутберидзе рассказала, почему ее дочь приняла решение тренироваться за рубежом.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. С 2023 года они представляют сборную Грузии, ранее выступали за Россию.

Сейчас дуэт тренируется в Монреальской ледовой академии в Канаде, а ранее – в США.

«Мне кажется, я не властная мама – абсолютно. Просто она у меня такая добрая и мягкая. Мы два разных человека. При этом у нее есть серьезные цели, желания, и я уважаю ее решения. Если бы она захотела, она могла бы спокойно жить в Москве рядом с мамой, и я бы все для нее делала. У меня единственный ребенок.

Когда Диане исполнилось 16 и она сказала: «Я не вижу здесь тренера, который был бы в нас заинтересован, профессионала, который может научить хорошо кататься и стать настоящим спортсменом», – вот тогда она проявила ту самую настойчивость. Бомбился мой телефон: «Я поеду – и все! Мы должны тренироваться там!»

А я говорю: «Ну как ты себе это представляешь? Это очень большое расстояние, я по хлопку туда не доеду. Ничем не смогу помочь». Но она проявила характер, как бы я ни пыталась ее переубедить», – сказала Тутберидзе в интервью журналe «Мнение редакции* может не совпадать».

Дэвис и Смолкин снова 8-е на Евро – после полугода в лучшей академии. Что в них изменилось?