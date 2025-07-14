Академия Плющенко о Хрулеве: «С глубоким сожалением, понимая сложнейшую семейную ситуацию, отпускаем талантливого спортсмена в новую школу»

Академия Плющенко пожелала Ярославу Хрулеву удачи и побед в новой школе.

13-летний фигурист перешел из «Ангелов Плющенко» к Этери Тутберидзе.

«С глубоким сожалением, понимая сложнейшую семейную ситуацию, которая сложилась в семье Ярослава Хрулева, отпускаем талантливого спортсмена в его новую школу. Мы прошли вместе 8-летний спортивный путь, так как Ярослав начал тренироваться практически с основания нашей академии.

После сложнейшей операции он год не тренировался, и за прошлый сезон наша тренерская команда с ним не только восстановила весь его прыжковый контент, сложнейший четверной лутц, который Ярослав успешно исполнял на соревнованиях прошедшего сложного восстановительного сезона, но и изучал другие ультра-си: четверной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Ярослав – очень талантливый спортсмен, которого нам будет не хватать. Мы знаем, как сложно далось для семьи Ярослава решение покинуть нашу академию. Мы желаем ему и его семье преодолеть все трудности. Побед в новой школе. Удачи, Ярик!

Двери нашей академии всегда будут открыты для него, так как здесь у Ярослава осталось не только много друзей, но и весь коллектив тренеров, его воспитали в спорте», – говорится в посте в соцсетях академии Евгения Плющенко.