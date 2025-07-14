Этери Тутберидзе: «Только когда я пойму, что ничего полезного не приношу, скажу: «Все, стоп, я пошла на пенсию». Но пока об этом думать не хочу»

Тутберидзе рассказала, в каком случае может завершить тренерскую карьеру.

– Нет такого, что вы потеряли интерес после истории с Олимпийскими играми, без доступа к международным соревнованиям?

– Поднявшись до высшего уровня, ты понимаешь, что обязан быть там. Теперь от тебя ждут только побед. Неважно, на каких стартах, – если этот спортсмен с нами, значит, он должен бороться за медаль. Нельзя понижать планку.

– А нет ощущения, что это никогда не закончится?

– Это никогда не закончится. Только когда я пойму, что ничего полезного не приношу, и скажу: «Все, стоп, я пошла на пенсию». Но я пока об этом думать не хочу, – сказала Этери Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».