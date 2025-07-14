Тутберидзе о том, что ее называют жестоким тренером: «Обсуждения такого рода помогают людям оправдать свою неуспешность. Так им проще объяснить наши результаты»
Тутберидзе высказалась о том, что ей приписывают жестокость в тренерской работе.
«Невозможно все время оглядываться и объяснять: «Ребята, это неправда, я не такая». Темы и вопросы общества всегда примерно схожие. В первую очередь о том, что я жестокий тренер.
Мне кажется, обсуждения такого рода помогают другим людям оправдать свою неуспешность. Как будто мы используем какие-то методы, которые не используют они.
Так им, наверное, проще объяснить наши результаты. Но нет – мы просто работаем, как все. И у нас тоже не всегда все получается», – заявила Этери Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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