Тутберидзе о том, что ее называют жестоким тренером: «Обсуждения такого рода помогают людям оправдать свою неуспешность. Так им проще объяснить наши результаты»

Тутберидзе высказалась о том, что ей приписывают жестокость в тренерской работе.

«Невозможно все время оглядываться и объяснять: «Ребята, это неправда, я не такая». Темы и вопросы общества всегда примерно схожие. В первую очередь о том, что я жестокий тренер.

Мне кажется, обсуждения такого рода помогают другим людям оправдать свою неуспешность. Как будто мы используем какие-то методы, которые не используют они.

Так им, наверное, проще объяснить наши результаты. Но нет – мы просто работаем, как все. И у нас тоже не всегда все получается», – заявила Этери Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».