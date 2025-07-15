37

Алексей Мишин: «Ришо – это хореография харизмы, а не оттянутых пальчиков. Он как как Кандинский или Малевич»

Алексей Мишин сравнил хореографа Бенуа Ришо с импрессионистами.

«Бенуа Ришо – яркий пример того, как человек создал себя сам. Я вспоминаю, как много лет назад познакомился с никому не известным тогда французским юношей. Мы много беседовали, он делился мыслями, музыкой – и сразу меня заразил. Я почувствовал в нем искру и интерес. По сравнению с ним другие – даже весьма маститые хореографы – выглядели хорошими специалистами, не более. 

Сегодня Бенуа – явление в мире фигурного катания. Ведь мало уметь ставить удачные программы. То, что показывает сейчас Бенуа – это движение, эволюция. Я недавно посылал короткие видео нашему президенту, Антону Тариэльевичу Сихарулидзе, со словами: «Вот новая хореография, новые веяния, которые начинают завоевывать популярность по всему миру». Нельзя сказать, что он открыл что-то новое, но он делает другое. 

Да, это не привычная нам балетная школа Вагановой. Безусловно, занятия классическим балетом тоже полезны. На меня сейчас, быть может, обидятся поклонники российского и санкт-петербургского балета, но пора уже переходить к другому пониманию хореографии. Это хореография харизмы, а не оттянутых пальчиков. 

Бенуа ставил программы многим моим спортсменам: Лизе Туктамышевой, Андрею Лазукину, Жене Семененко, Агате Петровой и юному Роману Хамзину. И вот теперь Софье Муравьевой.

Почему я доверяю ему своих учеников? Потому что хочу, чтобы было немного необычно. У нас тоже есть замечательные специалисты, но у наших хореографов зачастую более философское осмысление и сюжетность на льду. А Бенуа импрессионист, он работает широкими мазками.

Он как как Кандинский, Малевич или Петров-Водкин с «Купанием красного коня». Он не Репин или Шишкин, в нем есть что-то от Марка Шагала», – рассказал Алексей Мишин.

«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я – в лагере самого модного хореографа

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Бенуа Ришо
logoАлексей Мишин
logoАнтон Сихарулидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Сяо Хим Фа: «Мне нравится работать с Мишиным. Его метод позволил мне по-новому взглянуть на свою технику»
166 июля, 08:32
Софья Муравьева показала фото со сборов с Бенуа Ришо в Италии
644 июля, 06:57Фото
Сихарулидзе и Коган принимают участие в конгрессе ISU в Лозанне
633 июля, 10:55
Главные новости
Александра Трусова: «Люблю ливень. Он уже столько дней подряд — а я все никак не могу под него попасть: то каток, то студия, то еще что-то. А так хочется»
413 минут назадФото
Ирина Роднина: «Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпиаду. А почему мы не можем провести еще раз? При этом не только Москва готова, Казань тоже может»
16сегодня, 14:48
Татьяна Тарасова: «Сначала Олимпиаду дают кому-то, а потом выясняется, что страна не тянет. А наша потянет! У нас спорт в почете»
6сегодня, 14:28
80% россиян гордятся отечественным спортом и спортсменами, заявили во ВЦИОМ
46сегодня, 13:46
Депутат Свищев: «Страна потратила на Жилину миллионы – не хочет ли она их возместить? Ее воспитали, дали знания, экипировку и прочее здесь»
74сегодня, 11:48
Камила Валиева показала, как исполняет вращения на льду
81сегодня, 11:17Видео
«Мам Ир, а вы че тут делаете?» – «Чаечек с малиной попиваю». Плющенко выложил ролик с участием Ирины Костылевой
83сегодня, 09:53Видео
Этери Тутберидзе: «Естественно, работая столько лет на льду, ты хочешь вывести спортсмена на верхнюю ступень пьедестала. Это не тщеславие, это любовь к себе»
47сегодня, 08:47
Этери Тутберидзе: «Часто спортсменки начинают примерять на себя роль жертвы, на жалость у нас легче откликаются. Для меня жалость – это неприемлемо, это унижение»
124сегодня, 08:27
Этери Тутберидзе: «Могу быть в гневе – обычно с теми людьми, с которыми работаю. Пункт первый: босс всегда прав. Если босс неправ, смотри пункт первый»
34сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
114 июля, 10:56
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
55 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13