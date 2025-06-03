Тарасова о Валиевой: «Вернуться в спорт после такого несправедливого отстранения – это как чемпионат мира выиграть. Было бы грандиозное событие»

Татьяна Тарасова хотела бы увидеть возвращение Камилы Валиевой в спорт.

Фигуристка дисквалифицирована за триметазидин до декабря 2025 года.

«Я видела ее во время шоу, выглядела она хорошо. Правда, прыгала только один прыжок. Видимо, держит их, отрабатывает на тренировках. Раньше Камила вообще не срывная девочка была, катала все чисто.

Сейчас у нее немного поменялась фигура, но она по-прежнему работает в поте лица и с удовольствием в окружении олимпийских чемпионов. Конечно, мне бы хотелось ее увидеть в деле – всему миру это было бы интересно!

Такая неординарная девочка, нигде не сыскать. Было бы грандиозное событие! Вернуться после такого совершенно несправедливого отстранения – это само по себе все равно что чемпионат мира выиграть», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Она добавила, что не знает, есть ли у Валиевой планы вернуться на соревнования.

«А зачем вы меня спрашиваете? У Камилы есть тренер – Этери Георгиевна [Тутберидзе]. В конце концов, она сама может ответить на этот вопрос.

Я с ней не говорила на эту тему. Посчитала, что в сложный для нее период лучше не трогать, не спрашивать. Я не первый человек, с которым она побежит советоваться о продолжении карьеры», – цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Наша фигурка скучает по Валиевой. А когда Камила сможет вернуться и вернется ли?