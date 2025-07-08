Алиса Лью в олимпийском сезоне планирует исполнять три тройных акселя на две программы

Американская фигуристка Алиса Лью планирует усложнить контент в программах.

Об этом рассказал ее тренер Филип ДиГульельмо в интервью для Skating Magazine.

«У Алисы получается тройной аксель. Она показывала его еще на тренировке перед Skate Canada, потому что мы хотели, чтобы мир понял, что она все еще способна на это.

Она делала его перед каждым турниром в первый день тренировок. В следующем сезоне она бы хотела исполнять один тройной аксель в короткой и два – в произвольной», – сказал ДиГульельмо.

Алиса Лью – чемпионка мира 2025 года.