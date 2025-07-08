34

Алиса Лью в олимпийском сезоне планирует исполнять три тройных акселя на две программы

Американская фигуристка Алиса Лью планирует усложнить контент в программах.

Об этом рассказал ее тренер Филип ДиГульельмо в интервью для Skating Magazine. 

«У Алисы получается тройной аксель. Она показывала его еще на тренировке перед Skate Canada, потому что мы хотели, чтобы мир понял, что она все еще способна на это. 

Она делала его перед каждым турниром в первый день тренировок. В следующем сезоне она бы хотела исполнять один тройной аксель в короткой и два – в произвольной», – сказал ДиГульельмо. 

Алиса Лью – чемпионка мира 2025 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skating Magazine
женское катание
logoАлиса Лью
logoсборная США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Метелкина и Берулава, Аймо, Шайдоров, Хигучи, Чок и Бейтс, Лажуа и Лага примут участие в Гран-при США
56 июня, 17:25
Суй и Хань, Чок и Бейтс, Шайдоров, Губанова, Гленн, Лью выступят на Гран-при Китая
76 июня, 16:17
Алена Леонова: «С прыжковым набором Петросян как ни занижай оценки, она все равно на голову всех сильнее. Ее не задвинешь»
4514 мая, 19:10
Главные новости
Ольга Бузова: «Я все сделала, чтобы оказаться на свадьбе Авериной и Соловьева»
3сегодня, 07:55
Ирина Роднина: «Почему Загитову выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева»
67сегодня, 06:51
Илья Авербух: «Так получилось, что я стал крестным отцом пары Авериной и Соловьева. Ждем пополнения в этой семье»
6сегодня, 06:48
Арина Аверина: «С первой встречи Дины и Соловьева, с их первого взгляда поняла и знала, что они будут вместе»
8сегодня, 06:25
Бостонский клуб фигурного катания учредит премию памяти Шишковой и Наумова
5вчера, 20:48
Аверина о свадьбе с Соловьевым: «Мы вместе, и я решила, что возьму двойную фамилию. Поэтому я буду Аверина‑Соловьева»
11вчера, 19:56
Дине Авериной и Дмитрию Соловьеву на свадьбу подарили жеребца
10вчера, 19:50
Камила Валиева посетила свадьбу Дмитрия Соловьева и Дины Авериной
39вчера, 19:20Фото
Тарасова о нейтральном статусе: «Ни в коем случае нельзя осуждать наших спортсменов. Все мы знаем, кого они представляют. Разве это предательство страны?»
43вчера, 17:53
Татьяна Тарасова: «Если Гуменник отберется на Олимпиаду, будет очень сложно надеяться даже на призовое место»
89вчера, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
45 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото