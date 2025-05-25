Соловьев о том, как сделал предложение Дине Авериной: «Готовился два часа. Было очень волнительно, несравнимо с Олимпиадой или чемпионатом мира»

Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, как сделал предложение Дине Авериной.

Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире. Аверина – серебряный призер Олимпийских игр и 18‑кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

«В голове было много вариантов. Сделать что-то очень громкое, пафосное, красивое. Но, так как мы люди скромные и не любим ажиотажа, все произошло дома за ужином 14 февраля.

Я готовился к этому два часа. Мне казалось, что сердце остановится. Это было очень волнительно и даже несравнимо с выходом на лед на Олимпиаде или чемпионате мира. Это особенный момент во всех смыслах жизни», – сказал Соловьев в эфире программы «Шоу Воли» на ТНТ.

«Мы сидели, ужинали, и в какой-то момент я вижу, как он нервничает, никогда он так не нервничал. Убрал руку в карман, держался за сердце. Подумала: «Что‑то тут не так».

Я стала догадываться, что он хочет сделать предложение, но не стала говорить об этом. Подождала, когда он сам соберется с мыслями. Минут через пять Дима сделал мне предложение, но я не ожидала и очень удивилась», – добавила Аверина.