Худайбердиева о подборке купальников: «Мне отпуск не светит, хоть вы посмотрите»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева отметила, что не планирует брать отпуск.

«Мне отпуск не светит, хоть вы посмотрите», – написала чемпионка России в танцах на льду, репостнув подборку трендовых купальников для отпуска.

22-летняя Худайбердиева вошла в тренерский состав сборной России на новый сезон.

Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»

Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой