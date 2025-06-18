Худайбердиева о подборке купальников: «Мне отпуск не светит, хоть вы посмотрите»
Фигуристка Елизавета Худайбердиева отметила, что не планирует брать отпуск.
«Мне отпуск не светит, хоть вы посмотрите», – написала чемпионка России в танцах на льду, репостнув подборку трендовых купальников для отпуска.
22-летняя Худайбердиева вошла в тренерский состав сборной России на новый сезон.
Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»
Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Елизаветы Худайбердиевой
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