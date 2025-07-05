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«Создаем фламенко, наполненное силой и эмоциями». Новый произвольный танец Чок и Бейтса будет в испанском стиле

Новый произвольный танец Чок и Бейтса поставлен в испанском стиле.

Об этом сообщил хореограф Антонио Нахарро.

«Напряженная и вдохновляющая неделя подходит к концу. Мэдисон Чок и Эван Бейтс, чемпионы мира и топ-дуэт в танцах на льду, доверили мне постановку программы в испанском стиле для Олимпийских игр-2026 в Милане.

Мы создаем современный танец фламенко, наполненный силой, эмоциями и внимательностью к деталям. Спасибо Мэдисон, Эвану, их потрясающей тренерской команде и ледовой академии Монреаля за поддержку.

Горжусь, что испанский танец вдохновляет путь к олимпийскому золоту. Вперед!» – написал Нахарро в соцсети. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Нахарро в соцсети
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logoМэдисон Чок
Антонио Нахарро
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