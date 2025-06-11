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Багин о танцах на льду: «У нас мне не нравится общее ощущение неряшливости. Танцоры ходят в трениках с оттянутыми коленками, какие-то носки с утенком... Как будто из приюта забрали»

Андрей Багин заявил, что ему неинтересно смотреть танцы на льду.

Багин выступал в дуэте с Аннабель Морозов и Софьей Тютюниной.

– У нас в основной массе пытаются на кого-то равняться, до кого-то дотянуться. У меня была такая же проблема, кстати. Осознанно или нет, но мы все – и я, и Егор Базин, и остальные – тянулись за лидерами. Я каждый вечер смотрел, как двигается Никита, пытался повторять. И лишь года полтора назад я дошел до мысли, что надо было делать что-то свое. Да, взять лучшее от лидеров, но переработать под себя. Того же Рахманинова мы с Соней Тютюниной катали. На мой взгляд, не надо было этого делать.
 
Могу выделить произвольный танец (Ирины) Хаврониной с (Девидом) Нарижным. Все пишут «нудли-нудли!», а я думаю – чего вам не нравится-то? Мне тоже медленные программы всегда больше нравились. Да, их легче скатать, а хороший танцор должен уметь все. Но давайте честно – выходят какие-нибудь заурядные пары, танцуют своего Джексона, джагу-джагу, и что это? Проходящее. А хочется качественный продукт.

– А почему у нас качественного продукта стало меньше?

– Трудно сказать. Видимо, должен быть какой-то толчок. Как Tesla ту же Илон Маск создал – ребенок нарисовал эскиз какой-то, и это получилось круто и новаторски. А Toyota штампует шаблон. Качественный, да, но не более.

У нас еще очень много погружаются в правила. Эти key-пойнты, внутренние нюансы – много времени это все занимает. Люди тонут в этом. В нашем последнем сезоне с Аннабель мы тоже постоянно с этим возились. Николай звонил по Skype английскому судье, и мы вместе это все вычищали.

Понятное дело, что правила – они для всех. Но сейчас из-за этого нет такой свободы. Все боятся шелохнуться на моухоке. Моухок – это прям дороже всего. Какой-то судья возьмет его, какой-то нет... Хотя понятно, что надо просто кататься на десять голов выше, и все у тебя будет.

– Вам сейчас интересно смотреть наши танцы на льду?

– Честно – нет. В мире тоже. Могу отметить Оливию Смарт/Тима Дика. Лайла Фир/Льюис Гибсон не первый год интересно смотрятся. В Мэдисон Чок/Эване Бейтсе я всегда больше внимания на Чок обращал.

– У них был классный произвольный танец в сезоне-2019/20 на змеиную тематику. Как по мне, там было хорошо видно, что в этой паре она забирает на себя все внимание...

– А он как бы подставка, да. Но фигуристы классные. А у нас в России очень интересные юниоры растут. У Алексея Юрьевича Горшкова ребята крутые – (Мария) Фефелова/ (Артем) Валов. И мы со своей командой тоже поборемся. У нас две очень классные девчонки в группе – Влада Храмова и Полина Пилипенко. Когда я с ними в паре катаюсь, работаю, прям кайфую. Это самые крутые моменты в работе.

Но что мне не нравится у нас – так это общее ощущение неряшливости. Танцоры ходят в трениках с оттянутыми коленками, в портках. Какие-то носки с утенком... Как будто из приюта забрали и на лед поставили. И я ведь был таким же! Николай мне говорил: «Ты похож не на фигуриста, а на алкаша». Я не понимал тогда – ну почему? А потом до тебя доходит, что во всем должен быть порядок, стиль, – сказал Багин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
танцы на льду
logoАндрей Багин
logoсборная России
Полина Пилипенко
logoСофья Тютюнина
Оливия Смарт
logoсборная Испании
logoЭван Бейтс
logoДевид Нарижный
logoсборная Великобритании
Лайла Фир
logoИрина Хавронина
logoсборная США
Артем Валов
logoМэдисон Чок
Мария Фефелова
Льюис Гибсон
Алексей Горшков
Тим Дик
logoНиколай Морозов
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