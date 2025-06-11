Багин о танцах на льду: «У нас мне не нравится общее ощущение неряшливости. Танцоры ходят в трениках с оттянутыми коленками, какие-то носки с утенком... Как будто из приюта забрали»

Андрей Багин заявил, что ему неинтересно смотреть танцы на льду.

Багин выступал в дуэте с Аннабель Морозов и Софьей Тютюниной.

– У нас в основной массе пытаются на кого-то равняться, до кого-то дотянуться. У меня была такая же проблема, кстати. Осознанно или нет, но мы все – и я, и Егор Базин, и остальные – тянулись за лидерами. Я каждый вечер смотрел, как двигается Никита, пытался повторять. И лишь года полтора назад я дошел до мысли, что надо было делать что-то свое. Да, взять лучшее от лидеров, но переработать под себя. Того же Рахманинова мы с Соней Тютюниной катали. На мой взгляд, не надо было этого делать.



Могу выделить произвольный танец (Ирины ) Хаврониной с (Девидом ) Нарижным. Все пишут «нудли-нудли!», а я думаю – чего вам не нравится-то? Мне тоже медленные программы всегда больше нравились. Да, их легче скатать, а хороший танцор должен уметь все. Но давайте честно – выходят какие-нибудь заурядные пары, танцуют своего Джексона, джагу-джагу, и что это? Проходящее. А хочется качественный продукт.

– А почему у нас качественного продукта стало меньше?

– Трудно сказать. Видимо, должен быть какой-то толчок. Как Tesla ту же Илон Маск создал – ребенок нарисовал эскиз какой-то, и это получилось круто и новаторски. А Toyota штампует шаблон. Качественный, да, но не более.

У нас еще очень много погружаются в правила. Эти key-пойнты, внутренние нюансы – много времени это все занимает. Люди тонут в этом. В нашем последнем сезоне с Аннабель мы тоже постоянно с этим возились. Николай звонил по Skype английскому судье, и мы вместе это все вычищали.

Понятное дело, что правила – они для всех. Но сейчас из-за этого нет такой свободы. Все боятся шелохнуться на моухоке. Моухок – это прям дороже всего. Какой-то судья возьмет его, какой-то нет... Хотя понятно, что надо просто кататься на десять голов выше, и все у тебя будет.

– Вам сейчас интересно смотреть наши танцы на льду?

– Честно – нет. В мире тоже. Могу отметить Оливию Смарт/Тима Дика. Лайла Фир /Льюис Гибсон не первый год интересно смотрятся. В Мэдисон Чок/Эване Бейтсе я всегда больше внимания на Чок обращал.

– У них был классный произвольный танец в сезоне-2019/20 на змеиную тематику. Как по мне, там было хорошо видно, что в этой паре она забирает на себя все внимание...

– А он как бы подставка, да. Но фигуристы классные. А у нас в России очень интересные юниоры растут. У Алексея Юрьевича Горшкова ребята крутые – (Мария) Фефелова/ (Артем) Валов. И мы со своей командой тоже поборемся. У нас две очень классные девчонки в группе – Влада Храмова и Полина Пилипенко. Когда я с ними в паре катаюсь, работаю, прям кайфую. Это самые крутые моменты в работе.

Но что мне не нравится у нас – так это общее ощущение неряшливости. Танцоры ходят в трениках с оттянутыми коленками, в портках. Какие-то носки с утенком... Как будто из приюта забрали и на лед поставили. И я ведь был таким же! Николай мне говорил: «Ты похож не на фигуриста, а на алкаша». Я не понимал тогда – ну почему? А потом до тебя доходит, что во всем должен быть порядок, стиль, – сказал Багин.