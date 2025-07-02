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Угожаев про интервью Загитовой: «Общение — живое. Не унылое, без пафоса, с легкими шутками. Чтобы зрителю было интереснее смотреть»

Фигурист Николай Угожаев рассказал об опыте общения с Алиной Загитовой.

— Почувствовали разницу во внимании и интересе после перехода во взрослый спорт?

— Да, разница есть. Больше ответственности, больше конкуренции, больше внимания. Но мне это нравится — подстегивает развиваться. Почувствовал, что взрослый спорт мне ближе, чем юниорский. Во взрослых нет ограничений. В юниорах, например, нельзя было делать четверные в короткой программе — а это сильно ограничивает. Хотелось уже катать, как взрослый: полноценные программы, со всеми элементами.

— Даже вращения ограничивали?

— Да, в юниорах есть конкретный список: что делать, в какой последовательности. Например, обязательно «волчок со сменой». А во взрослых ты сам выбираешь. Хочешь — делай либелу со сменой, хочешь — наоборот. У тебя есть структура, но в ней ты уже свободнее. Это приятно.

— А как вам формат, когда после прокатов интервью берут сами фигуристы?

— Ну, забавно. Зависит от того, кто спрашивает. Но в целом у них больше вопросов именно по старту, по выступлению. Меньше про личную жизнь.

— А Загитова вам попадалась?

— Да, было. В Красноярске, на этапе Гран-при. В основном она спрашивала про сами соревнования. Вроде нормальное интервью получилось. Все спокойно. Хорошая атмосфера была.

— Некоторые фигуристы от нее с фейспалмом уходят.

— Ну, у меня такого не было. Мне нормально. Общение — живое. Не унылое, без пафоса, с легкими шутками. Ну и просто повеселее, поэнергичнее — чтобы зрителю было интереснее смотреть.

— Галлямов очень деликатно сказал, что там, где Загитова — там всегда шоу.

— Ну, не сказать, что прям шоу. Но атмосфера легкая. Не сухое интервью, а с эмоцией. Это хорошо, — сказал Угожаев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Фонтанка»
мужское катание
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