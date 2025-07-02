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Ирина Роднина: «Возможно, на следующей Олимпиаде мы будем в полноценном статусе, с флагом и гимном. Да, пять лет – не очень оптимистично, но как есть»

Роднина считает, что к Олимпиаде-2030 Россию могут допустить с флагом и гимном.

В настоящее время российские спортсмены допускаются к международным соревнованиям только под нейтральным флагом. При этом многие федерации не допускают россиян вообще.

«Выступать с флагом и гимном России – желание святое. Но в каком статусе и когда нас допустят, будут решать не спортсмены. В командных видах спорта мы до сих пор не допущены.

Возможно, на следующей Олимпиаде мы будем в полноценном статусе. Да, пять лет – не очень оптимистично, но как есть. Правительство, Министерство спорта, Олимпийский комитет работают над этим», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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отстранение и возвращение России
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