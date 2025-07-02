Ирина Роднина: «Возможно, на следующей Олимпиаде мы будем в полноценном статусе, с флагом и гимном. Да, пять лет – не очень оптимистично, но как есть»

Роднина считает, что к Олимпиаде-2030 Россию могут допустить с флагом и гимном.

В настоящее время российские спортсмены допускаются к международным соревнованиям только под нейтральным флагом. При этом многие федерации не допускают россиян вообще.

«Выступать с флагом и гимном России – желание святое. Но в каком статусе и когда нас допустят, будут решать не спортсмены. В командных видах спорта мы до сих пор не допущены.

Возможно, на следующей Олимпиаде мы будем в полноценном статусе. Да, пять лет – не очень оптимистично, но как есть. Правительство, Министерство спорта, Олимпийский комитет работают над этим», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.