Артем Ковалев: «Короткая программа останется старой. Произвольная будет похожа на прошлогоднюю программу «Queen»

Фигурист Артем Ковалев рассказал о программах для нового сезона.

«Короткая программа останется старой. Произвольная будет похожа на прошлогоднюю программу «Queen». Хочется, чтобы зал подхватывал мелодию, когда я буду катать.

Из прыжков восстановил пока два четверных и тройной аксель. В другие четверные пока не входил — рановато. Слава богу, с травмированной ногой все хорошо», — сказал Ковалев.