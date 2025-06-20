Артем Ковалев: «Короткая программа останется старой. Произвольная будет похожа на прошлогоднюю программу «Queen»
Фигурист Артем Ковалев рассказал о программах для нового сезона.
«Короткая программа останется старой. Произвольная будет похожа на прошлогоднюю программу «Queen». Хочется, чтобы зал подхватывал мелодию, когда я буду катать.
Из прыжков восстановил пока два четверных и тройной аксель. В другие четверные пока не входил — рановато. Слава богу, с травмированной ногой все хорошо», — сказал Ковалев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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