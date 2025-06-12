Сакамото в короткой программе будет выступать под песню Сары Брайтман и Андреа Бочелли, в произвольной – под микс композиций Эдит Пиаф и Патрисии Каас

Каори Сакамото объявила музыку для программ олимпийского сезона.

В короткой программе японка будет выступать под песню Сары Брайтман и Андреа Бочелли «Time To Say Goodbye», в произвольной – под композиции в исполнении Эдит Пиаф и Патрисии Каас «La vie en rose», «Hymne à l’amour», «Non, je ne regrette rien».

Сакамото 25 лет, она является бронзовым призером Олимпиады-2022, трехкратной чемпионкой мира.