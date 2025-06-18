«С недавних пор мы катаемся у Татьяны Навки. С огромной любовью распрощались со всеми, подарили букет». Евгеньев подтвердил уход из штаба Тутберидзе

Евгеньев подтвердил, что они с Мухортовой ушли из штаба Этери Тутберидзе.

В начале июня появилась информация, что пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев тренируется на «Навка Арене». Туда же перешел их тренер Алексей Тихонов.

«Это правда, с недавнего времени мы катаемся на катке у Татьяны Навки . Решение о переходе было принято Алексеем Тихоновым. Мы уже год тренируемся под его руководством и нам очень нравится наше сотрудничество, поэтому мы решили не прекращать его и последовали за ним.

Новая арена – потрясающая. Что ЦФК Этери Тутберидзе , что «Навка-Арена» предоставляют спортсменам наилучшие из возможных условий для тренировочного процесса.

Мы неоднократно во всех интервью говорили, что у Этери Георгиевны замечательный коллектив, который очень поддерживает спортсменов. Поэтому мы с огромной любовью распрощались со всеми. Как полагается, подарили букет в благодарность за все хорошее.

На новый сезон цель всегда одна – катать чисто так, как мы умеем», – сказал Евгеньев.

Мухортова и Евгеньев тренировались у Тутберидзе с 2023 года. Они являются призерами этапов Гран-при России, на чемпионате страны 2025 года заняли четвертое место.

Команда Навки крепнет: миграция от Тутберидзе, а Кацалапов уже тренер