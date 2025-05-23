Роднина о школе Загитовой: «Сильно сомневаюсь, что Алина будет вкладывать что-то свое. Вряд ли она переедет из Москвы в Татарстан»

Роднина поделилась мнением о будущей школе фигурного катания Загитовой.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ранее сообщил, что школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой может быть открыта в Казани в 2026 году.

«На мой взгляд, единственный, кто реально открыл свою школу, и то где-то с помощью государства, – Плющенко. Построил свой каток, содержит тренерский штаб, вкладывает средства в развитие фигурного катания и других видов.

Что касается Загитовой, сильно сомневаюсь, что она будет вкладывать в академию что-то свое. Вряд ли она переедет из Москвы в Татарстан. У нас по Московской области Ирина Слуцкая столько школ открыла, а в них надо хотя бы раз в неделю появляться.

Инициатива хорошая, но она подразумевает реальное участие. А если же это просто использование имени, совсем другая история. В то же время в Татарстане мощное влияние на спорт, есть свои кадры, возможности. Может, одного имени и будет достаточно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет