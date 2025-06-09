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«Место хорошее, архитектурный облик достойный». Раис Татарстана одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани

Глава Татарстана одобрил проект строительства Центра фигурного катания Загитовой.

Об этом сообщается на официальном сайте главы республики. 

«Проект Центра фигурного катания Алины Загитовой получил одобрение. Он будет расположен на улице Портовой, 2 и учитывает концепцию микрорайона», – говорится в сообщении пресс-службы. 

Строительство начнется летом и, по прогнозам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, завершится в 2026 году. По информации издания «Бизнес Online», стоимость центра Загитовой составит 1–1,2 млрд рублей. 

«Место хорошее, архитектурный облик достойный. У нас еще нет таких объектов, все спортивные объекты такие, выдержанные. А здесь он очень красивый», – сказал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт раиса Татарстана
Рустам Минниханов
Школа Загитовой
logoАлина Загитова
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