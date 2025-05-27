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Роднина о школе Загитовой: «Сумма в миллиард? Один каток стоит 300 миллионов, если не больше. Не знаю, что войдет в этот дворец спорта, какая будет смета»

Ирина Роднина высказалась о строительстве школы Алины Загитовой в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ранее сообщил, что школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию может быть открыта в 2026 году.

«Школа Загитовой? Почему нет? Загитова – олимпийская чемпионка. Страна потратила колоссальное количество средств, чтобы ее воспитать. Алина стала для многих девочек и поколений примером. Почему бы тогда этот пример не использовать дальше в интересах государства, развития спорта и молодого поколения.

Школа под именем Загитовой и под ее управлением – разные вещи. Когда будет четко написано, тогда и можно будет обсуждать. Если это будет школа ее имени, почему нет?

Если это будет под управлением Загитовой, значит ей надо будет присутствовать. Не знаю, согласится ли Алина уехать из Москвы в Казань. Там же не надо появляться раз в неделю. Если это твоя школа, надо приезжать каждый день.

Сумма в миллиард? Там должно быть расписано техническое задание, что они хотят в эту школу. Тут надо все смотреть, изучать. Один каток стоит 300 миллионов, если не больше. Плюс еще тренажерные залы, которые будут примыкать.

Не знаю, что войдет в этот дворец спорта, какая будет смета, будет ли там гостиница, пансионат или еще что-то. Надо смотреть, или у вас просто миллиард и все. Шандарахнуло по башке и не знаете, как нули сосчитать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
Школа Загитовой
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