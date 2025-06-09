Губерниев об игре Загитовой на пианино: «Главное, чтобы Алина оставалась фигуристкой, а то вдруг она пойдет в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу»

Губерниев назвал прекрасной игру Алины Загитовой на пианино.

Ранее олимпийская чемпионка показала, как играет, на видео в телеграм-канале.

«Загитова – молодец, она талантливая девушка. Теперь она прекрасно играет на пианино. Можно только аплодировать Алине . Главное, чтобы Загитова оставалась фигуристкой.

А то вдруг она здорово будет играть на пианино и пойдет в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу. Тогда мы потеряем хорошую фигуристку, но зато приобретем классную клавишницу», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .