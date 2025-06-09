Губерниев об игре Загитовой на пианино: «Главное, чтобы Алина оставалась фигуристкой, а то вдруг она пойдет в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу»
Губерниев назвал прекрасной игру Алины Загитовой на пианино.
Ранее олимпийская чемпионка показала, как играет, на видео в телеграм-канале.
«Загитова – молодец, она талантливая девушка. Теперь она прекрасно играет на пианино. Можно только аплодировать Алине. Главное, чтобы Загитова оставалась фигуристкой.
А то вдруг она здорово будет играть на пианино и пойдет в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу. Тогда мы потеряем хорошую фигуристку, но зато приобретем классную клавишницу», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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