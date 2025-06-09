  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Губерниев об игре Загитовой на пианино: «Главное, чтобы Алина оставалась фигуристкой, а то вдруг она пойдет в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу»
44

Губерниев об игре Загитовой на пианино: «Главное, чтобы Алина оставалась фигуристкой, а то вдруг она пойдет в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу»

Губерниев назвал прекрасной игру Алины Загитовой на пианино.

Ранее олимпийская чемпионка показала, как играет, на видео в телеграм-канале. 

«Загитова – молодец, она талантливая девушка. Теперь она прекрасно играет на пианино. Можно только аплодировать Алине. Главное, чтобы Загитова оставалась фигуристкой.

А то вдруг она здорово будет играть на пианино и пойдет в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу. Тогда мы потеряем хорошую фигуристку, но зато приобретем классную клавишницу», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Григорий Лепс
logoДмитрий Губерниев
logoАлина Загитова
музыка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Светлана Журова: «Я готова провести бесплатный ликбез, семинар всем спортсменам, которые хотят стать депутатами»
42сегодня, 16:00
Светлана Журова: «В Госдуме работаю в комитете по международным делам. Для государства мои знания и компетенции важнее на международной повестке»
12сегодня, 15:26
Дмитрий Губерниев: «Кроме золота Олимпиады, что еще сделала Загитова, чтобы дворец назывался ее именем?»
53сегодня, 15:13
Ирина Роднина: «Госдума – это не бюро по трудоустройству. Если у спортсменов именно такая цель – просто трудоустроиться, то это плохо закончится»
9сегодня, 14:42
Журова о школе Загитовой: «Я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд»
25сегодня, 14:35
Тарасова о словах министра спорта Татарстана про школу Загитовой: «Его мнение для меня неинтересно и неправильно. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка»
50сегодня, 13:58
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор. Может быть, передадим название частной компании»
211сегодня, 09:48
Алина Загитова: «В Пхенчхане после короткой программы приснилось, что выиграла произвольную. Сон оказался пророческим»
139сегодня, 09:23
Загитова о вредных привычках: «Спать ложусь поздно. Могу в PlayStation поиграть, но криминала в этом не вижу. Как и в чипсах»
18сегодня, 07:13
Загитова о шоу с Медведевой: «Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт. Между нами было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте»
28сегодня, 06:53
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
126 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12