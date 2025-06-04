Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Валиева вернется и всех победит. Тогда она сможет доказать, что она настоящий номер один и честный победитель престижных турниров»

Дмитрий Губерниев надеется на успешное возвращение Камилы Валиевой в спорт.

Российская фигуристка отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится в декабре 2025-го.

«Я бы на ее месте не просто вернулся, но и доказал всем, кто есть кто. Поэтому я надеюсь, что она вернется и всех победит. Возможно, к тому времени ситуация с допуском изменится, и она сможет выступать на международных соревнованиях. Тогда она сможет доказать, что она настоящий номер один и честный победитель престижных турниров», – сказал спортивный комментатор Губерниев .