Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Валиева вернется и всех победит. Тогда она сможет доказать, что она настоящий номер один и честный победитель престижных турниров»
Дмитрий Губерниев надеется на успешное возвращение Камилы Валиевой в спорт.
Российская фигуристка отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится в декабре 2025-го.
«Я бы на ее месте не просто вернулся, но и доказал всем, кто есть кто. Поэтому я надеюсь, что она вернется и всех победит. Возможно, к тому времени ситуация с допуском изменится, и она сможет выступать на международных соревнованиях. Тогда она сможет доказать, что она настоящий номер один и честный победитель престижных турниров», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости