Алексей Ягудин: «Петросян – лидер не только российского фигурного катания, но и мирового»

Алексей Ягудин считает Аделию Петросян лидером мирового фигурного катания.

– Вы уверенно говорили о шансах Петросян в отборе, есть ли у нее слабые места с прицелом на Олимпиаду?

– Мое мнение – слушайте, она лидер не только нашего российского фигурного катания, но и мирового. И это не потому что мне так хочется говорить, а просто потому, что я вижу и по тому, как проходят внутрироссийские турниры и что показывают спортсменки на международном уровне.

Хотелось бы, чтобы все закончилось без травм и чтобы мы увидели ее прекраснейшее катание, очень сложное, на зимней Олимпиаде. Шансы на ней не то что велики, они прям очень крутые, – сказал Ягудин.