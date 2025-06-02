Алексей Горшков: «Ришо поставил произвольный танец Кагановской и Некрасову. Все прошло хорошо»
Бенуа Ришо закончил постановку произвольного танца для Кагановской и Некрасова.
Об этом рассказал тренер дуэта Алексей Горшков.
«Подготовка Василисы Кагановской и Максима Некрасова проходит по плану, готовы обе программы. Сейчас в отпуске две недели.
Бенуа Ришо поставил произвольный танец и в воскресенье улетел. Все прошло хорошо», — сказал Горшков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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