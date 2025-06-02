Алексей Горшков: «Ришо поставил произвольный танец Кагановской и Некрасову. Все прошло хорошо»

Бенуа Ришо закончил постановку произвольного танца для Кагановской и Некрасова.

Об этом рассказал тренер дуэта Алексей Горшков.

«Подготовка Василисы Кагановской и Максима Некрасова проходит по плану, готовы обе программы. Сейчас в отпуске две недели.

Бенуа Ришо поставил произвольный танец и в воскресенье улетел. Все прошло хорошо», — сказал Горшков.