Елизавета Шанаева: «Если бы Степанова и Букин подошли к Играм в оптимальной форме и сложились бы все звезды, они могли бы бороться за медали»

Шанаева считает, что Степанова и Букин могли бороться за медали на Играх.

— Следила за танцами в прошедшем сезоне? Расстроилась за Сашу Степанову и Ваню Букина, которых не пригласили на олимпийский отбор?

— Конечно, я следила за соревнованиями, чтобы быть в курсе всех событий. Я бы расстроилась за любого спортсмена, который был бы на месте Саши и Вани. Обидно, что они лишились уже своей второй Олимпиады. Хорошо помню, как наши общие тренеры, Ирина Жук и Александр Свинин, узнали то решение перед Играми в Корее во время первенства России среди юниоров. Стояли не в себе, бледные, сначала никто не понял, что происходит. Эта картинка осталась у меня в голове.

Хорошо, что та обидная ситуация не остановила ребят. Их борьба меня вдохновляет, как и многие другие сильные пары. Мне нравятся многие дуэты, советую всем смотреть все разминки танцев. Где-то среди новичков есть будущие чемпионы.

— Саша и Ваня могли бы бороться за тройку на Играх?

— Многое зависит от олимпийских постановок. Я видела их программы — это было очень достойно, к нам приходили многие специалисты, например, Татьяна Тарасова. Было интересно посмотреть этот процесс, как Александр Жулин ставил программу с хореографами, с акробатами. Все было гармонично, красиво, свежо. Мне понравилось. Но как бы это оценили судьи? Ты никогда не можешь угадать.

Если бы они подошли к Играм в оптимальной форме и сложились бы все звезды, то, да, они могли бы бороться за медали.

— Удивило, что Василиса Кагановская и Максим Некрасов были запасными в заявке?

— Они были хороши. В России хороших пар много, федерации виднее, кого выбирать. У них получился удачный первый сезон, посмотрим, как сложится для них второй и третий. Говорят, они сложнее — нужно будет пройти огонь, воду и медные трубы вместе, — сказала Елизавета Шанаева.

Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU