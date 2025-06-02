Полина Тихонова будет выступать в танцах на льду с Матвеем Лысовым
Полина Тихонова и Матвей Лысов будут выступать в дуэте в танцах на льду.
Об этом рассказал тренер Алексей Горшков.
Тихоновой 15 лет, ранее она занималась одиночным катанием. Лысову 18 лет, он катался с Ксенией Евстифеевой.
«Полина Тихонова окончательно перешла в танцы на льду. Будет выступать в паре с Матвеем Лысовым.
Они уже катаются вместе два месяца. Доедем до первого турнира и там посмотрим», — сказал Горшков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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