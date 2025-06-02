Полина Тихонова будет выступать в танцах на льду с Матвеем Лысовым

Полина Тихонова и Матвей Лысов будут выступать в дуэте в танцах на льду.

Об этом рассказал тренер Алексей Горшков.

Тихоновой 15 лет, ранее она занималась одиночным катанием. Лысову 18 лет, он катался с Ксенией Евстифеевой.

«Полина Тихонова окончательно перешла в танцы на льду. Будет выступать в паре с Матвеем Лысовым.

Они уже катаются вместе два месяца. Доедем до первого турнира и там посмотрим», — сказал Горшков.