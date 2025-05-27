Горшков о новых программах Кагановской и Некрасова: «В постановке ритм-танца участвует много людей. Ришо ставит произвольный»
Тренер Алексей Горшков рассказал о новых программах Кагановской и Некрасова.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступают в танцах на льду.
«Пока постановки программ в процессе. В постановке ритм-танца много людей участвует – Максим Ставиский и наши хореографы, которые с нами обычно работают. Бенуа Ришо произвольный танец ставит», – сказал Горшков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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